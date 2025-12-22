Actuel entraî­neur de Stan Wawrinka avec qui il a presque tout gagné dont ses trois titres en Grand Chelem, Magnus Norman a tenu à adresser un message au Suisse, qui a annoncé la fin de sa carrière à l’issue de la saison 2026.

Forcément très fier du parcours réalisé, le coach suédois s’est dit prêt à entamer cette dernière ligne droite aux côtés de son joueur.

3 time Grand Slam champ in the big 4 era. Davis Cup champ. Olympic champ. One final push toge­ther. One final year. Can’t wait to get started ! pic.twitter.com/CnRoo4ZF5k — Magnus Norman (@normansweden) December 21, 2025

« Triple vain­queur en Grand Chelem dans l’ère du Big 4. Vainqueur de la Coupe Davis. Champion olym­pique. Un dernier effort ensemble. Une dernière année. J’ai hâte de commencer ! »