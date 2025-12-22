AccueilATPMagnus Norman, entraîneur de Stan Wawrinka : "Triple vainqueur en Grand Chelem...
Magnus Norman, entraî­neur de Stan Wawrinka : « Triple vain­queur en Grand Chelem dans l’ère de Federer, Nadal, Djokovic et Murray. Un dernier effort ensemble. Une dernière année. J’ai hâte de commencer ! »

Par Thomas S

Actuel entraî­neur de Stan Wawrinka avec qui il a presque tout gagné dont ses trois titres en Grand Chelem, Magnus Norman a tenu à adresser un message au Suisse, qui a annoncé la fin de sa carrière à l’issue de la saison 2026.

Forcément très fier du parcours réalisé, le coach suédois s’est dit prêt à entamer cette dernière ligne droite aux côtés de son joueur. 

« Triple vain­queur en Grand Chelem dans l’ère du Big 4. Vainqueur de la Coupe Davis. Champion olym­pique. Un dernier effort ensemble. Une dernière année. J’ai hâte de commencer ! »

Publié le lundi 22 décembre 2025 à 15:15

