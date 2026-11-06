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Magnus Norman, nouveau coach de Jannik Sinner : « Malgré tout ce qu’il a déjà accompli, il est encore jeune, très humble et incroya­ble­ment avide d’apprendre et de s’améliorer »

Par
Baptiste Mulatier
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Co‐entraîneur de Jannik Sinner depuis cinq ans aux côtés de Simone Vagnozzi, Darren Cahill va partir à la retraite après avoir déjà prolongé l’aventure d’un an.

L’Australien sera remplacé par Magnus Norman, coach emblé­ma­tique de Stan Wawrinka, dont la carrière a pris fin la semaine dernière à Bâle.

« Tout d’abord, j’ai un immense respect pour le travail accompli par Darren Cahill et toute son équipe auprès de Jannik au fil des années. Ils ont fait un travail incroyable, et je me sens privi­légié d’avoir l’opportunité de m’appuyer sur ce qu’ils ont réalisé. Jannik est évidem­ment déjà l’un des meilleurs joueurs au monde, mais ce qui m’enthousiasme le plus, c’est sa person­na­lité et son état d’esprit. Il est encore jeune, très humble et incroya­ble­ment avide d’apprendre et de s’améliorer, malgré tout ce qu’il a déjà accompli. Pour moi, c’est ce qui rend la colla­bo­ra­tion avec lui si passion­nante. J’ai vrai­ment hâte de faire partie de son équipe et de contri­buer, autant que possible, à la pour­suite de son déve­lop­pe­ment », s’est réjoui le Suédois, ancien numéro 2 mondial en simple et fina­liste de Roland‐Garros 2000.

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 17:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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