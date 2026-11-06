Co‐entraîneur de Jannik Sinner depuis cinq ans aux côtés de Simone Vagnozzi, Darren Cahill va partir à la retraite après avoir déjà prolongé l’aventure d’un an.
L’Australien sera remplacé par Magnus Norman, coach emblématique de Stan Wawrinka, dont la carrière a pris fin la semaine dernière à Bâle.
« Tout d’abord, j’ai un immense respect pour le travail accompli par Darren Cahill et toute son équipe auprès de Jannik au fil des années. Ils ont fait un travail incroyable, et je me sens privilégié d’avoir l’opportunité de m’appuyer sur ce qu’ils ont réalisé. Jannik est évidemment déjà l’un des meilleurs joueurs au monde, mais ce qui m’enthousiasme le plus, c’est sa personnalité et son état d’esprit. Il est encore jeune, très humble et incroyablement avide d’apprendre et de s’améliorer, malgré tout ce qu’il a déjà accompli. Pour moi, c’est ce qui rend la collaboration avec lui si passionnante. J’ai vraiment hâte de faire partie de son équipe et de contribuer, autant que possible, à la poursuite de son développement », s’est réjoui le Suédois, ancien numéro 2 mondial en simple et finaliste de Roland‐Garros 2000.
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 17:25