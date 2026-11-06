Co‐entraîneur de Jannik Sinner depuis cinq ans aux côtés de Simone Vagnozzi, Darren Cahill va partir à la retraite après avoir déjà prolongé l’aventure d’un an.

L’Australien sera remplacé par Magnus Norman, coach emblé­ma­tique de Stan Wawrinka, dont la carrière a pris fin la semaine dernière à Bâle.

« Tout d’abord, j’ai un immense respect pour le travail accompli par Darren Cahill et toute son équipe auprès de Jannik au fil des années. Ils ont fait un travail incroyable, et je me sens privi­légié d’avoir l’opportunité de m’appuyer sur ce qu’ils ont réalisé. Jannik est évidem­ment déjà l’un des meilleurs joueurs au monde, mais ce qui m’enthousiasme le plus, c’est sa person­na­lité et son état d’esprit. Il est encore jeune, très humble et incroya­ble­ment avide d’apprendre et de s’améliorer, malgré tout ce qu’il a déjà accompli. Pour moi, c’est ce qui rend la colla­bo­ra­tion avec lui si passion­nante. J’ai vrai­ment hâte de faire partie de son équipe et de contri­buer, autant que possible, à la pour­suite de son déve­lop­pe­ment », s’est réjoui le Suédois, ancien numéro 2 mondial en simple et fina­liste de Roland‐Garros 2000.