Ancien numéro 1 mondial en double et lauréat de 12 titres du Grand Chelem (quatre en double et huit en double mixte), la légende indienne Mahesh Bhupathi a été inter­rogé par India.com suite au 14e sacre de Rafael Nadal à Roland‐Garros. Impressionné, comme beau­coup, par cet exploit, celui qui a pris sa retraite en 2016 est encore sous le choc.

« Je suis un grand fan de Roger Federer, c’est un magi­cien sur le court de tennis. Mais les statis­tiques ne mentent pas et je ne peux pas le croire le fait qu’il ait été quatorze fois cham­pion de Roland‐Garros, cela me laisse pantois, car je ne pense pas qu’un profane comprenne le carac­tère physique d’une victoire à Roland‐Garros. Et avec tout ce que Rafa a traversé, nous l’avons entendu dire aux médias après la finale qu’il avait dû faire des injec­tions dans son pied, de sorte que son pied était engourdi dans les 5 ou 6 derniers matchs. En réus­sis­sant à traverser le tableau et gagner à nouveau est quelque chose de très spécial. »