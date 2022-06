Véritable légende vivante en Inde, Mahesh Bhupathi, lauréat de 12 tour­nois du Grand Chelem en double entre 1995 et 2016, s’est exprimé dans les colonnes d’India.com. Après avoir mis du temps à réaliser l’ex­ploit de Rafael Nadal à Roland‐Garros, l’an­cien numéro 1 mondial s’est prononcé sur le cas de Novak Djokovic, qu’il consi­dère comme le joueur le plus fort menta­le­ment du Big 3.

« Il a subi la pres­sion de remporter le premier Grand Chelem calen­daire de sa carrière à l’US Open et il était certai­ne­ment loin de son meilleur niveau. Quant au match contre Nadal, c’était certai­ne­ment le meilleur match de Roland‐Garros. Nadal a trouvé le moyen de conclure le match. Je n’écar­te­rais pas Novak, il est proba­ble­ment le joueur le plus fort menta­le­ment que nous ayons vu dans cette géné­ra­tion, mais cela dit, il a du pain sur la planche. Il a beau­coup d’ad­ver­sités à gérer en ne prenant pas le vaccin. Nous ne savons même pas s’il sera auto­risé à entrer en Australie pour les trois prochaines années. L’US Open est toujours un point d’in­ter­ro­ga­tion, à savoir s’ils vont l’au­to­riser à jouer. Wimbledon est un tournoi qu’il doit abso­lu­ment gagner pour rester dans la course aux titres du Grand Chelem. »