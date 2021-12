Interrogé par nos confrères de l’Equipe sur la déci­sion prise par Pierre Hugues‐Herbert, son coéqui­pier de double Nicolas Mahut a eu une réponse plus que limpide.

« Je ne suis pas du côté des gens qui jugent et qui disent que c’est bien ou que c’est mal. Je respecte sa déci­sion. Je n’ai pas fait ce choix‐là, je me suis fait vacciner très tôt mais je comprends tout à fait. C’est un choix très personnel. C’est proba­ble­ment avec moi que Pierre‐Hugues en parle le moins. C’est un sujet extrê­me­ment sensible. Je n’ai pas envie de rentrer dans une éven­tuelle polé­mique. Je me dis juste que c’est une posi­tion qui n’est pas facile à tenir quand on est joueur de tennis. J’ignore jusqu’à quel point il va tenir ses convic­tions. Jusqu’à quel point ça risque de le miner et de l’empêcher d’exercer son job. Quand je dis que je refuse d’aller jouer en Chine pour soutenir Peng Shuai, c’est facile, ça n’im­pacte pas ma saison. Lui, en revanche, il peut mettre sa saison en danger »