Depuis Pau où la France s’ap­prête à affronter l’Equateur en match de barrages pour la Coupe Davis 2022, Nicolas Mahut, comme tous ses coéqui­piers, suit de près la situa­tion en Ukraine. Cette dernière a d’ailleurs quelques consé­quences spor­tives avec l’ex­pul­sion de la Russie des compé­ti­tions par équipe, et l’obli­ga­tion pour les joueurs d’évo­luer sous bannière neutre.

Dans des propos rapportés par L’Equipe, Nico’ a été compré­hensif envers Medvedev, Rublev et compa­gnie qui déjà n’y sont pour rien et surtout qui peuvent avoir la crainte d’ex­primer fran­che­ment leurs opinions : « Je trouve bien qu’ils aient la possi­bi­lité d’exercer leur travail. C’est diffi­cile pour les joueurs russes de s’ex­primer. Certains l’ont fait, certains sur la pointe des pieds. Mais il faut se mettre à leur place. J’imagine qu’ils n’ont pas la même faci­lité que nous pour s’ex­primer. Ça ne doit pas être très facile pour eux non plus ».