On le sait Herbert a fait le choix de ne pas être vacciné. Cela pose évidem­ment quelques soucis en terme d’or­ga­ni­sa­tion pour son ami et parte­naire de double Nicolas Mahut. A la suite de leur succès à l’Open Sud, l’Angevin a tenu à préciser les choses sur cette situation.

« J’ai failli venir un soir chez lui avec une petite ampoule afin de lui faire une piqure dans l’épaule… mais fina­le­ment non (rires). C’est une déci­sion person­nelle. On a eu cette intel­li­gence de ne pas trop s’im­miscer dans la vie de l’autre. On se demande conseil, mais ce choix‐là est trop impor­tant et personnel. Je n’ai rien à dire sur ça. Là on a une fenêtre pour jouer deux tour­nois ensemble, je les prends… J’essaie aussi de m’or­ga­niser de mon côté. C’est plus diffi­cile d’être dans sa situa­tion que dans la mienne. J’ai joué avec Fabrice (Martin) en Australie, je vais jouer avec lui à Indian Wells et Miami. Mais j’es­père que ce sera de nouveau plus simple à partir de la terre battue »