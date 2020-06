Nicolas Mahut est sous le charme. En postant l’interview de Félix Auger-Aliassime accordée au journal L’Equipe, l’Angevin ne cache pas qu’il souhaite que le Canadien soit un jour tout en haut du tennis mondial : « J’espère tellement qu’il sera un jour numéro 1 mondial. Avec lui, le tennis est entre de bonnes mains. Il a tout : charisme, intelligence, générosité… Avec un staff 100 % français. »

Le natif de Montréal, seulement âgé de 19 ans, n’en finit plus d’impressionner par son calme, sa maturité et sa capacité à travailler. « F2A », déjà 20e mondial et coaché par le duo tricolore Guillaume Marx et Frédéric Fontang, a tout pour devenir le futur patron du tennis mondial.