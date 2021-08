Dans le cadre de notre parte­na­riat avec l’Open Angers Arena Loire, nous avons inter­rogé Nicolas Mahut, direc­teur de ce nouveau tournoi WTA (6 au 12 décembre). Le Français a donné son avis sur plusieurs sujets chauds de l’ac­tua­lité tennis­tique. Premier épisode avec la fameuse pause toilette. Elle a fait débat avec Novak Djokovic à Roland‐Garros, et récem­ment avec Stefanos Tsitsipas contre Alexander Zverev à Cincinnati.

« Il y a quel­qu’un qui nous accom­pagne. Après, quand les joueurs rentrent dans les toilettes, ils ferment forcé­ment la porte et personne d’autre n’est dedans. Mais quand on va aux vestiaires et qu’on se change il y a quelqu’un qui est là et on n’a pas le droit d’utiliser son télé­phone. J’imagine que si Tsitsipas va dans le vestiaire, simple­ment pour se changer, il ne va pas prendre son télé­phone parce qu’il sait que quelqu’un sera là pour le regarder. Donc à moins qu’il aille avec dans les toilettes ou dans la douche, je ne vois pas comment c’est possible. Pour moi, le débat il est plus sur le fait de casser le rythme, en prenant beau­coup de temps, plus qu’il ne faudrait pour se changer. Je suis complé­ment favo­rable à ce qu’une règle soit instaurée sur une limi­ta­tion de temps. »