Ce lundi, Novak Djokovic a battu un nouveau record en dépas­sant Steffi Graf… Et pas des moindres. Avec 378 semaines au comp­teur, il est le joueur, hommes et femmes confondus, ayant passé le plus de temps à la place de numéro 1 mondial.

Interrogé par L’Equipe pour l’oc­ca­sion, Nicolas Mahut a pris la défense de Novak Djokovic, à qui il promet une fin de carrière encore plus exceptionnelle.

« Novak va avoir tous les records. Mais même s’il bat tout, il y aura toujours un débat sur le GOAT, ce qui ne serait abso­lu­ment pas le cas si c’était Federer ou Nadal. Je pense que Novak n’est pas apprécié à sa juste valeur. Je comprends ce qu’il a dit sur l’in­ter­pré­ta­tion toujours néga­tive dès qu’il fait quelque chose. Parfois, il tend le bâton, aussi. Mais je trouve les critiques injustes par rapport à tout ce qu’il a accompli. »