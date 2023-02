Interrogé par L’Equipe pour parler du nouveau record de Novak Djokovic, Nicolas Mahut a expliqué à quel point le Serbe l’im­pres­sion­nait. Il le pense capable de dominer le circuit encore un certain temps…

« Tu ne vois pas le truc s’ar­rêter, c’est ça qui est extra­or­di­naire. Rafa, tu sens que ça devient dur. Federer, tu l’as vu arriver. Lui, tu as l’im­pres­sion que ça ne va pas s’ar­rêter. Il va les faire, les 400 (semaines en tant que numéro 1). Là il est numéro 1 mondial alors qu’il n’a pas joué plein de tour­nois l’an dernier et que Wimbledon n’a pas compté. C’est n’im­porte quoi ! », a lâché le Français, qui a égale­ment regretté le trai­te­ment de Nole en compa­raison à celui de Roger Federer et Rafael Nadal.