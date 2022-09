En état de mort céré­brale depuis sa réforme en 2019 et son passage sous le pavillon de Kosmos et de son président Gérard Piqué, la Coupe Davis est de plus en plus criti­quée par les joueurs eux‐mêmes à cause notam­ment d’un soutien popu­laire quasi­ment inexistant.

Nicolas Mahut, vétéran de l’équipe de France, a donné ses impres­sions à L’Équipe à propos de cette semaine à Hambourg où l’am­biance était par séquence vrai­ment navrante.

« C’est vrai­ment triste depuis 2019. Ça n’at­tire personne. Ça n’a donc pas réservé de grandes surprises. Ça a été un fiasco popu­laire. Il y a plein de choses à revoir, dont le prix des places. Autour de 80 euros, c’est beau­coup trop… Je ne sais pas qui a pris cette décision‐là. Même contre l’Allemagne, ce n’était pas rempli à moitié. De toute façon, on en revient toujours au même… »