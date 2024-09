Alors qu’il aurait dû parti­ciper au très relevé ATP 500 de Pékin (du 26 septembre au 2 octobre) aux côtés de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, Alexander Zverev a été contraint de déclarer forfait pour le tournoi chinois suite à sa parti­ci­pa­tion à la Laver Cup.

Et l’Allemand ne s’est retiré pour n’im­porte quelle raison puis­qu’il a en effet révélé souf­frir d’une pneu­monie depuis plusieurs semaines.

« Je suis très déçu de devoir me retirer de l’Open de Chine. Malheureusement, on m’a diag­nos­tiqué une pneu­monie, ce qui explique les diffi­cultés physiques que j’ai rencon­trées ces derniers mois », a déclaré dans un commu­niqué l’ac­tuel 2e mondial, qui risque d’être absent pour un certain temps afin de se remettre tota­le­ment de cette infec­tion grave des voies respiratoires.