Xavier Malisse, l’ex‐joueur belge est le coach de Llyod Harris qui a surpris tous les obser­va­teurs en attei­gnant la finale de Dubaï après être sorti des quali­fi­ca­tions. Selon son entrai­neur, le joueur Sud‐Africain peut encore progresser comme il l’a expliqué à la RTBF : « Avec son niveau actuel, il peut encore progresser. On ne bat pas les numéros 4, 12 et 25 en quelques jours par hasard. Mais il ne faut pas non plus se faire d’illusions, il ne fera pas cela chaque semaine. Il faudra travailler, dans les moments diffi­ciles. Mais avec un tennis comme ça, un service comme ça, il peut espérer réussir de grandes choses. Ce qui m’impressionne le plus chez lui, ce n’est même pas son tennis, c’est sa gestion des moments impor­tants. Je me souviens que quand je jouais et que j’avais son âge, c’était dur de servir dans les instants clefs de mes matches. Le stress arrive, on pense à la finale qui nous attend si on gagne le point suivant, par exemple. Lui, il prend la balle, il se concentre, il sert, « patate », et il fait souvent un coup gagnant. Il a vrai­ment beau­coup progressé derniè­re­ment, et il est très mûr. Il a tout pour devenir un grand joueur »