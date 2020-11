Alors qu’il aura 34 ans en mai prochain, Fabio Fognini a décidé d’engager l’Argentin Alberto Mancini comme nouvel entraîneur. L’ancien 8e mondial en simple et entraineur de Guillermo Coria ou Pablo Cuevas a décidé d’accepter le challenge de l’Italien qui entame le dernier chapitre de sa carrière après deux opérations aux chevilles cet été. Interrogé par nos confrères d’UbiTennis, Mancini semble emballé par le projet.

« Il est exceptionnellement talentueux et je pense qu’il peut encore être un joueur de premier plan. S’il conserve le même dynamisme, alors il peut se remettre de ses blessures et se défendre contre tout le monde, car son jeu est parfait », a déclaré Mancini avant de revenir sur les points à améliorer. « Sa lecture du jeu est impeccable, et la puissance de son revers est exceptionnelle. Il n’est pas très grand, nous allons donc travailler à améliorer son service, en particulier son lancer de balle. »