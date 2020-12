Fabio Fognini veut donner un nouvel élan à sa carrière. Pour cela il a donc contacté Alberto Mancini, l’ex-joueur argentin, ex-capitaine de l’équipe de l’Argentine.

L’Italien débutera sa saison dès le 3 janvier à Antalya (ATP250) en Turquie et l’on pourra déjà voir ce qu’il se passe entre ses deux grands caractères.

Dernièrement, Mancini a expliqué les objectifs qu’il s’était fixés : « C’est son manager qui m’a contacté pour me proposer la possibilité de former Fabio et j’avoue que je n’y avais jamais pensé. Fabio a un talent naturel. De plus, il m’a confié qu’il veut profiter au maximum des dernières années de sa carrière. Il est très motivé. La pandémie nous a donné à tous l’occasion de bien réfléchir et de reconsidérer nos objectifs. Fabio a réalisé qu’il a beaucoup à offrir. On a bien travaillé pour qu’il passe un cap physiquement. Le but est de mettre en place une programmation optimisée pour tirer le meilleur de ses qualités. C’est un homme qui a toujours fait passer la qualité du travail avant la quantité, et il continuera à le faire. Il est clair que la qualification pour le Masters qui se tiendra à Turin est quelque chose qui est très motivant pour nous »