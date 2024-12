Lors de son inter­view accordée à Eurosport, Adrian Mannarino a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte son 25e titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie le 26 janvier prochain.

« Oui, je crois que c’est possible. Je n’ai pas l’im­pres­sion de le voir plus marqué que ça. Quand il est affuté et en forme, j’ai du mal à ne pas le voir favori quand il rentre sur un court. Je ne sais pas comment il va se sentir, s’il sent le temps long avec les années qui s’ac­cu­mulent. Mais il y a unique­ment deux ou trois joueurs maximum qui peuvent le battre sur le circuit quand il a envie. »