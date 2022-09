Engagé ce mercredi sur l’ATP 250 de Metz où il est opposé au Suédois Mikael Ymer pour son entrée en lice après une semaine passée au sein de l’équipe de France de Coupe Davis, Adrian Mannarino a accordé un entre­tien à notre confrère Rémi Bourrieres ce mardi en marge du Moselle Open. Un entre­tien centré autour de l’iden­tité de jeu.

Et fidèle à son habi­tude, Adrian n’a pas fait dans la langue de bois allant même jusqu’à s’auto‐flageller. « J’ai tiré un trait sur mes espoirs de prati­quer un beau tennis. Je ne supporte pas de me voir à la télé, je trouve ça horrible, immonde. Mais je préfère jouer comme ça et gagner ma vie plutôt que jouer cham­pagne et perdre chaque semaine en Challenger. »

Une analyse qui nous semble malgré tout très dure même s’il est vrai que le 47e joueur mondial ne possède pas le jeu le plus attrayant du circuit.