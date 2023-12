Présent ce week‐end à Saint Pétersbourg pour une exhi­bi­tion qui fait un peu jaser, Adrian Mannarino a répondu aux ques­tions du site russe Sports. Notamment inter­rogé sur son hygiène de vie, le Français, auteur de la meilleure saison de sa carrière à 35 ans, a révélé avoir changé certaines mauvaises habi­tudes pour performer au plus haut niveau.

« Il y a quelque temps, j’ai réalisé à quel point il est impor­tant pour un joueur de tennis de mener une vie saine. Et au cours des deux dernières années, je me suis beau­coup entraîné, j’ai bien récu­péré et j’ai suivi mon régime. Pour être honnête, cela m’a déjà manqué. Avant je me permet­tais d’aller à des fêtes, de sauter des séances d’en­traî­ne­ment et de me reposer davan­tage. Mais en vieillis­sant, j’ai réalisé que je devais arrêter avec ça. Je voulais me donner une chance d’essayer de devenir un top joueur. Et au fil du temps, cette approche m’a amené au niveau où je suis aujourd’hui. »