Dans un entre­tien accordé aux alle­mands de Tennisnet, Adrian Mannarino est revenu sur le fait qu’il ne veut jamais connaître le nom de son adver­saire, ou en tout cas pas plus d’une heure avant la rencontre.

« J’ai simple­ment toujours essayé de me concen­trer sur ce que je devais faire. Je ne veux pas réflé­chir aux choses. Cela implique aussi de ne pas trop penser au prochain match. On ne fait que perdre de l’énergie en pensant à la manière dont l’ad­ver­saire pour­rait construire son jeu. Je veux garder les choses simples. La veille d’un match, je dors toujours bien parce que je ne sais même pas contre qui je vais jouer. En général, mon entraî­neur me dit une heure avant le début du match contre qui je vais jouer. C’est à partir de ce moment‐là que nous élabo­rons un plan. Avant cela, cela n’au­rait aucun sens pour moi de perdre de l’énergie. »