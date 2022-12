Lundi soir, @nicomahut et @adrianmannarino étaient en live sur notre compte Instagram pour débriefer la saison 2022 !



Djoko vs Rafa, qui a été le GOAT de la saison ? Découvrez le best‐of du live, et si vous l’aviez raté, retrouvez‐le dans nos Reels Instagram 🔥 pic.twitter.com/gB8wfaDrLD