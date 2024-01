Ce lundi, Adrian Mannarino a offi­ciel­le­ment intégré le top 20 (à la 20e place) pour la première fois de sa carrière, à 35 ans. Un moment très impor­tant pour le Français qui s’est confié à L’Equipe.

« Top 20, c’est sûr que ce n’est pas rien. C’est un peu comme un titre en soi. J’ai compris assez rapi­de­ment dans ma vie que gagner des Grands Chelems serait un peu hors de portée pour moi, alors top 20, j’avais ça en tête depuis long­temps. Il y a dix ans, je me disais que ma carrière serait complè­te­ment ratée si je n’y arri­vais pas un jour. ­Pourtant, plus les années avan­çaient, plus je trou­vais ça diffi­cile parce que c’est telle­ment dense, il y a telle­ment de joueurs qui sont forts… »