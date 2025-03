Réunis autour d’un dîner filmé en marge de la dernière édition de l’UTS – l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou – à Guadalajara, au Mexique, Adrian Mannarino, Richard Gasquet et David Goffin se sont exprimés de manière assez libre sur diffé­rents sujets.

Et le premier a notam­ment tenu à évoquer ce fameux senti­ment de honte que peut ressentir chaque joueur ou joueuse au moment de rejoindre les vestiaires après un match raté. Extraits.

Adrian Mannarino : « Ça c’est un moment dur. Quand tu joues un match, surtout en Grand Chelem, et que tu commences à mouiller dans une fin de match un peu dégueu­lasse, et là tu arrives dans le vestiaire et tu vois que c’était ton court en grand écran et que tout le monde regar­dait et se foutait de ta gueule.

Richard Gasquet : Ça, c’est vrai.

David Goffin : Et quand tu passes, tout le monde regarde à terre.

Mannarino : C’est tota­le­ment ça (rires). Et on l’a tous vécu. Tu arrives, tu es énervé comme tout et là tu te dis, ‘putain ils m’ont tous pris pour un con’. »