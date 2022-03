Interviewé par nos confrères de Tennis Legend sur le sujet épineux du prize money, Adrian Mannarino, domi­cilié à Malte et vain­queur de 7,7 millions de dollars de gains depuis le début de sa carrière, a tenu à réta­blir certaines vérités concer­nant notam­ment les taxes et le staff qui est entiè­re­ment à la charge du joueur.

« Ce qu’il ne faut pas oublier concer­nant les prize money, c’est qu’en tant que joueur de tennis on se fait souvent raser à la source. Quand tu gagnes 1 millions aux États‐Unis, ils te prennent 30% tout de suite. Et quand tu joues en Californie ou à New‐York, ils te prennent des taxes d’État en plus. Par exemple, en Californie, ca peut monter jusqu’à 37,5% d’impôts. Donc c’est vrai que les prize money ont l’air énormes mais c’est pas forcé­ment ce qu’on touche. Et puis il ne faut pas oublier qu’on a un staff, quand je pars avec mon prépa physique, mon kiné, mon entraî­neur et que tu payes leurs billets d’avion, leurs hôtels, leur nour­ri­ture, leurs salaires, il ne te reste pas tant que ça. Prendre un coach, ça te coûte au moins 200 000 euros à l’année. »