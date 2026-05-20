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Mansour Bahrami : « Gaël Monfils a perdu beau­coup de matchs en voulant faire plaisir au public »

Par
Baptiste Mulatier
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Ancien 31e mondial en double, devenu une figure incon­tour­nable du « tennis‐spectacle » à travers ses exhi­bi­tions, le Franco‐Iranien, Mansour Bahrami, a presque reproché à Gaël Monfils son côté showman au micro d’Eurosport.

« Partout où il allait jouer, tout le monde l’at­ten­dait. C’était un plaisir de le voir. Et lui en voulant faire plaisir au public, il a perdu beau­coup de matchs. Combien de fois on l’a vu être mené deux sets à zéro, se dire : ‘et main­te­nant, qu’est‐ce que je vais faire ?’ Et là, il commen­çait à jouer. Pour moi, c’était peut‐être le seul joueur fran­çais ces 15,20 dernières années, qui pouvait gagner Roland‐Garros. Il a trop souvent joué avec le public, pour le plaisir, à rigoler, à discuter avec les gens. Je me souviens quand il a joué Djokovic pour la première fois, à 18 ans. Il menait 4–0 dans le 4e set, Djokovic avait mal et a arrêté le match pendant quinze minutes. Et Gaël au lieu de rester concen­trer, discu­tait avec tout le monde. Il est complè­te­ment sorti du match. Djokovic est revenu et a gagné le match. »

A noter que dans quelques jours, Gaël Monfils offrira quelques derniers fris­sons aux fans fran­çais à Roland‐Garros.

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 12:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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