Ancien 31e mondial en double, devenu une figure incontournable du « tennis‐spectacle » à travers ses exhibitions, le Franco‐Iranien, Mansour Bahrami, a presque reproché à Gaël Monfils son côté showman au micro d’Eurosport.
« Partout où il allait jouer, tout le monde l’attendait. C’était un plaisir de le voir. Et lui en voulant faire plaisir au public, il a perdu beaucoup de matchs. Combien de fois on l’a vu être mené deux sets à zéro, se dire : ‘et maintenant, qu’est‐ce que je vais faire ?’ Et là, il commençait à jouer. Pour moi, c’était peut‐être le seul joueur français ces 15,20 dernières années, qui pouvait gagner Roland‐Garros. Il a trop souvent joué avec le public, pour le plaisir, à rigoler, à discuter avec les gens. Je me souviens quand il a joué Djokovic pour la première fois, à 18 ans. Il menait 4–0 dans le 4e set, Djokovic avait mal et a arrêté le match pendant quinze minutes. Et Gaël au lieu de rester concentrer, discutait avec tout le monde. Il est complètement sorti du match. Djokovic est revenu et a gagné le match. »
A noter que dans quelques jours, Gaël Monfils offrira quelques derniers frissons aux fans français à Roland‐Garros.
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 12:14