Ancien 31e mondial en double, devenu une figure incon­tour­nable du « tennis‐spectacle » à travers ses exhi­bi­tions, le Franco‐Iranien, Mansour Bahrami, a presque reproché à Gaël Monfils son côté showman au micro d’Eurosport.

« Partout où il allait jouer, tout le monde l’at­ten­dait. C’était un plaisir de le voir. Et lui en voulant faire plaisir au public, il a perdu beau­coup de matchs. Combien de fois on l’a vu être mené deux sets à zéro, se dire : ‘et main­te­nant, qu’est‐ce que je vais faire ?’ Et là, il commen­çait à jouer. Pour moi, c’était peut‐être le seul joueur fran­çais ces 15,20 dernières années, qui pouvait gagner Roland‐Garros. Il a trop souvent joué avec le public, pour le plaisir, à rigoler, à discuter avec les gens. Je me souviens quand il a joué Djokovic pour la première fois, à 18 ans. Il menait 4–0 dans le 4e set, Djokovic avait mal et a arrêté le match pendant quinze minutes. Et Gaël au lieu de rester concen­trer, discu­tait avec tout le monde. Il est complè­te­ment sorti du match. Djokovic est revenu et a gagné le match. »

A noter que dans quelques jours, Gaël Monfils offrira quelques derniers fris­sons aux fans fran­çais à Roland‐Garros.