Faisant partie des person­nages les plus appré­ciés du monde du tennis en raison de sa palette tech­nique et de sa bonne humeur commu­ni­ca­trice, Mansour Bahrami s’est récem­ment exprimé sur plusieurs qui lui tiennent à coeur chez nos confrères belges de DH Sports+.

Et après avoir évoqué le retour de Rafael Nadal, la popu­la­rité contestée de Novak Djokovic ou encore le cas de Bjorn Borg qui serait selon lui parmi les meilleurs mondiaux s’il était né dans les années 2000, le Franco‐Iranien a cette fois parlé de l’avenir du tennis avec comme point de réfé­rence un certain Carlos Alcaraz.

« Quand Djokovic sera parti, Alcaraz, Medvedev, Rune et Tsitsipas auront plus de place pour gagner des Grands Chelems. Mais jamais autant que Federer, Nadal ou Djokovic. J’aime bien Alcaraz, J’aime bien le tennis de Sinner et de Tsitsipas. J’aime les regarder. Rune est un peu provo­ca­teur, C’est un gamin qui n’a peur de rien. Je suis persuadé qu’Alcaraz va dominer le tennis de demain. C’est la future grande star. S’il y a un joueur qui peut égaler les membres du Big 3, c’est lui. Mais je pense qu’il n’ar­ri­vera pas à 20 Grands Chelems. Il n’est pas au niveau de Nadal, Federer et Djokovic. En ce qui concerne tous les autres, ils ont plus ou moins le même niveau donc aucun ne pourra en gagner 20. »