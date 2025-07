Récemment invité sur le podcast Courtside Conversations de Roland‐Garros, Mansour Bahrami est revenu sur la défaite de Novak Djokovic face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon.

Et pour le Franco‐Iranien, le Serbe a peut‐être laissé passer sa chance de décro­cher ce fameux 25e Grand Chelem.

« Honnêtement, je pensais que Djokovic avait une chance et je sais qu’il veut remporter son 25e Grand Chelem, donc je pensais qu’il allait y arriver. Mais ensuite, il s’est blessé, et on sait comment ça s’est passé. Je pensais qu’il allait y arriver. Je sais que ça va devenir de plus en plus diffi­cile. Pour moi, c’était… Wimbledon était peut‐être le dernier, donc ce serait incroyable, et il a accompli telle­ment de choses incroyables que nous sommes tous émer­veillés par ses exploits. C’est un grand cham­pion, il a tout gagné, alors est‐il capable, à presque 39 ans, de remporter l’Open d’Australie ? Je dirais que s’il y en a un, ce serait l’Open d’Australie. Mais ça va être très, très difficile. »