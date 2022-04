10 jours après avoir annoncé une nouvelle colla­bo­ra­tion avec Lucas Pouille en tant que co‐entraîneur aux côtés de Thierry Ascione, Félix Mantilla, ancien 10e joueur mondial et demi‐finaliste à Roland‐Garros en 1998, a accordé un entre­tien à nos confrères espa­gnols de Puntodebreak.

Une inter­view dans laquelle il estime pouvoir redonner confiance au Nordiste qui n’a jamais retrouvé son meilleur niveau suite à son opéra­tion du coude survenue en 2020.

« L’important est de savoir où l’on se trouve à tout moment, on ne peut pas vivre éter­nel­le­ment dans le passé. Lucas sait où il est, mais il travaille pour y retourner. C’est un processus de plusieurs semaines, mais je suis sûr que dans quelque temps, nous rever­rons le meilleur Lucas […] J’ai un objectif très clair, mais il s’agit d’un objectif à moyen et long terme, alors je ferais mieux de le garder pour moi. En cette fin d’année et en vue de la saison prochaine, il doit retrouver le senti­ment de ce qu’é­tait Lucas quand il jouait au meilleur niveau, ce profil dange­reux que personne ne voulait affronter. À partir de là, en ajou­tant tout ce que nous travaillons et en nous amélio­rant, revenir au sommet est l’ob­jectif principal. »