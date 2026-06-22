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Marat Safin, coach de Rublev : « Andrey manque de confiance en lui. Soit on est victime, soit on est créa­teur. Il n’y a pas d’autre option »

Par
Thomas S
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Membre de l’équipe de d’Andrey Rublev depuis avril 2025 aux côtés de l’en­traî­neur histo­rique, Fernando Vicente, Marat Safin s’est longue­ment exprimé au sujet de sa colla­bo­ra­tion avec son compatriote. 

Et fidèle à sa répu­ta­tion, l’an­cien numéro 1 mondial et double lauréat en Grand Chelem n’a pas fait dans la langue de bois en poin­tant du doigt les défauts de son joueur et en invi­tant ce dernier à changer sa philosophie. 

« Il déborde d’énergie, mais il ne sait pas comment la cana­liser. Elle se disperse dans tous les sens. Il doit changer sa façon de penser. Votre vision du tennis est le reflet de votre vision de la vie. Il ne s’agit pas d’amé­liorer le coup droit, le revers ou de modi­fier des aspects tech­niques. Ça ne fonc­tionne pas comme ça. On entre dans une sphère psycho­lo­gique, beau­coup plus nuancée. C’est là que se trouvent les détails qui font la diffé­rence. Il est très diffi­cile de modi­fier ces détails car le joueur s’est déjà forgé une person­na­lité. Il faut se repro­grammer complè­te­ment. Rompre avec les vieux schémas et faire le vide dans son esprit. Andrey manque de confiance en lui. Il doit avoir confiance en ce qui dépend de lui. Soit on est victime, soit on est créa­teur. Il n’y a pas d’autre option. »

Publié le lundi 22 juin 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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