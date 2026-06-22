Membre de l’équipe de d’Andrey Rublev depuis avril 2025 aux côtés de l’en­traî­neur histo­rique, Fernando Vicente, Marat Safin s’est longue­ment exprimé au sujet de sa colla­bo­ra­tion avec son compatriote.

Et fidèle à sa répu­ta­tion, l’an­cien numéro 1 mondial et double lauréat en Grand Chelem n’a pas fait dans la langue de bois en poin­tant du doigt les défauts de son joueur et en invi­tant ce dernier à changer sa philosophie.

Marat Safin explains :

- His role for Andrey Rublev as a bad cop but also a teddy bear. 😄

- what Andrey’s lacking and what he expects from him to change.

- also describes Andrey’s character as « elec­tric » saying he has a lot of energy he doesn’t know how to channel. pic.twitter.com/c5wntbxKRN — ᵛᵉⁿᵒᵐ ◥ ◤ | 🇫🇷 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RUBL3D3V) June 22, 2026

« Il déborde d’énergie, mais il ne sait pas comment la cana­liser. Elle se disperse dans tous les sens. Il doit changer sa façon de penser. Votre vision du tennis est le reflet de votre vision de la vie. Il ne s’agit pas d’amé­liorer le coup droit, le revers ou de modi­fier des aspects tech­niques. Ça ne fonc­tionne pas comme ça. On entre dans une sphère psycho­lo­gique, beau­coup plus nuancée. C’est là que se trouvent les détails qui font la diffé­rence. Il est très diffi­cile de modi­fier ces détails car le joueur s’est déjà forgé une person­na­lité. Il faut se repro­grammer complè­te­ment. Rompre avec les vieux schémas et faire le vide dans son esprit. Andrey manque de confiance en lui. Il doit avoir confiance en ce qui dépend de lui. Soit on est victime, soit on est créa­teur. Il n’y a pas d’autre option. »