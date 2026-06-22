Membre de l’équipe de d’Andrey Rublev depuis avril 2025 aux côtés de l’entraîneur historique, Fernando Vicente, Marat Safin s’est longuement exprimé au sujet de sa collaboration avec son compatriote.
Et fidèle à sa réputation, l’ancien numéro 1 mondial et double lauréat en Grand Chelem n’a pas fait dans la langue de bois en pointant du doigt les défauts de son joueur et en invitant ce dernier à changer sa philosophie.
Marat Safin explains :— ᵛᵉⁿᵒᵐ ◥ ◤ | 🇫🇷 🇩🇪 🏴 (@RUBL3D3V) June 22, 2026
- His role for Andrey Rublev as a bad cop but also a teddy bear. 😄
- what Andrey’s lacking and what he expects from him to change.
- also describes Andrey’s character as « electric » saying he has a lot of energy he doesn’t know how to channel. pic.twitter.com/c5wntbxKRN
« Il déborde d’énergie, mais il ne sait pas comment la canaliser. Elle se disperse dans tous les sens. Il doit changer sa façon de penser. Votre vision du tennis est le reflet de votre vision de la vie. Il ne s’agit pas d’améliorer le coup droit, le revers ou de modifier des aspects techniques. Ça ne fonctionne pas comme ça. On entre dans une sphère psychologique, beaucoup plus nuancée. C’est là que se trouvent les détails qui font la différence. Il est très difficile de modifier ces détails car le joueur s’est déjà forgé une personnalité. Il faut se reprogrammer complètement. Rompre avec les vieux schémas et faire le vide dans son esprit. Andrey manque de confiance en lui. Il doit avoir confiance en ce qui dépend de lui. Soit on est victime, soit on est créateur. Il n’y a pas d’autre option. »
Publié le lundi 22 juin 2026 à 12:40