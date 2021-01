L’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de l’Open d’Australie et de l’US Open, Marat Safin, était en visite à la Rafa Nadal Academy à Manacor. Évidemment, Marat a pris le temps de visiter le musée consacré à Rafael Nadal et ses 86 titres en carrière.

Marat‼️ ¡No todos los días se recibe a un número 1 del 🌏 y ganador de 2 🏆Grand Slam ! ¡Bienvenido @safin_marat1 ! ¡Qué alegria tu visita al #RafaNadalMuseum 😊 ! pic.twitter.com/xgBVRPPd9K — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) January 13, 2021