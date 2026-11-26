Marat Safin ne s’exprime que très rarement et se montre plutôt discret dans ses déclarations depuis qu’il a endossé le rôle d’entraîneur auprès d’Andrey Rublev.
Cependant, le Russe a tenu à remettre l’église au milieu du village concernant les comparaisons entre le Big Three et le duo formé par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
En effet, selon l’ancien numéro un mondial, qui connaît bien Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pour avoir affronté les trois au cours de sa carrière, le niveau du Big Three était bien supérieur à celui affiché actuellement par l’Italien et l’Espagnol.
« Si Sinner et Alcaraz avaient affronté Djokovic, Nadal et Federer au sommet de leur carrière, ils n’auraient jamais atteint la place de numéro un ou de numéro deux mondial et n’auraient jamais remporté autant de titres du Grand Chelem qu’aujourd’hui » a déclaré Marat Safin.
Publié le jeudi 26 novembre 2026 à 10:12