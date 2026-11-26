Marat Safin ne s’exprime que très rare­ment et se montre plutôt discret dans ses décla­ra­tions depuis qu’il a endossé le rôle d’entraîneur auprès d’Andrey Rublev.

Cependant, le Russe a tenu à remettre l’église au milieu du village concer­nant les compa­rai­sons entre le Big Three et le duo formé par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

En effet, selon l’ancien numéro un mondial, qui connaît bien Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pour avoir affronté les trois au cours de sa carrière, le niveau du Big Three était bien supé­rieur à celui affiché actuel­le­ment par l’Italien et l’Espagnol.

🗣️ Marat Safin on the current era of men’s tennis :



« If Sinner and Alcaraz had competed against prime Djokovic, Nadal, and Federer, they never would have reached No. 1 or No. 2, and they wouldn’t have won nearly as many Grand Slam titles as they have.” pic.twitter.com/9ZLeZM1Qfe — Danny (@DjokovicFan_) November 25, 2026

« Si Sinner et Alcaraz avaient affronté Djokovic, Nadal et Federer au sommet de leur carrière, ils n’auraient jamais atteint la place de numéro un ou de numéro deux mondial et n’auraient jamais remporté autant de titres du Grand Chelem qu’aujourd’hui » a déclaré Marat Safin.