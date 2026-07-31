Ce n’est un secret pour aucun suiveur de la petite balle jaune, Marat Safin avait une vie nocturne très active, malgré son grand succès sur les courts. L’ancien numéro un mondial est récem­ment revenu sur son mode de vie en tournée.

« On formait une super bande. Les Australiens sont des gars vrai­ment sympas. Les Suédois, les Français et les Allemands sont très drôles. Quant aux Américains, ils sont tout simple­ment géniaux. C’était une sorte de frater­nité. C’était un cirque qui parcou­rait le monde. Une véri­table bande qui enchaî­nait les tour­nois, voya­geant toute l’année. On pouvait aller où on voulait, boire une bière, sortir en boîte. Personne ne filmait quoi que ce soit. On rentrait à la maison au petit matin, et quelques heures plus tard, on repar­tait pour un match », a précisé le double cham­pion en Grand Chelem, dont les propos sont relayés par Championat.

Des habi­tudes qui dénotent clai­re­ment avec l’image véhi­culée par l’ath­lète de haut niveau dans l’ima­gi­naire collectif.