Ce n’est un secret pour aucun suiveur de la petite balle jaune, Marat Safin avait une vie nocturne très active, malgré son grand succès sur les courts. L’ancien numéro un mondial est récemment revenu sur son mode de vie en tournée.
« On formait une super bande. Les Australiens sont des gars vraiment sympas. Les Suédois, les Français et les Allemands sont très drôles. Quant aux Américains, ils sont tout simplement géniaux. C’était une sorte de fraternité. C’était un cirque qui parcourait le monde. Une véritable bande qui enchaînait les tournois, voyageant toute l’année. On pouvait aller où on voulait, boire une bière, sortir en boîte. Personne ne filmait quoi que ce soit. On rentrait à la maison au petit matin, et quelques heures plus tard, on repartait pour un match », a précisé le double champion en Grand Chelem, dont les propos sont relayés par Championat.
Des habitudes qui dénotent clairement avec l’image véhiculée par l’athlète de haut niveau dans l’imaginaire collectif.
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 09:49