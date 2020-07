Marat Safin n’a jamais été un joueur extrêmement passionné, toujours en conflit avec ses pensées, mais il n’a jamais exprimé cela. C’est chose faite, dans une interview donnée à ESPN : « En ce qui me concerne, je n’ai jamais aimé jouer au tennis, je n’ai jamais pris de plaisir, je n’ai jamais passé un bon moment, j’avais de la pression et des obligations, on me poussait à jouer. Mais ma passion était d’être un joueur de football, et jouer au tennis était contre ma volonté. Ma carrière a été un miracle. »