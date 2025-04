Désormais membre du « team » d’Andrey Rublev, Marat Safin est déjà présent aux côtés de son joueur à Nîmes à l’occasion de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou).

L’ancien numéro 1 mondial et double lauréat en Grand Chelem a répondu à la ques­tion suivante : « Comment allez‐vous aider Andrey lors des prochains mois ? »

« Cela dépend de lui. Je peux lui montrer la voie, mais il devra la suivre, car cela ne se fera pas par magie. Il faut travailler pour y arriver et je pense que c’est à lui de le faire. Nous verrons comment cela se passera dans les prochaines semaines, mais je pense qu’il est prêt à le faire. Mais pour combien de temps ? Je ne sais pas, il faudra lui poser la question. »

« How are you going to help Andrey over the next couple of months ? » 👀



Marat Safin makes his coaching debut as a new addi­tion to Andrey Rublev’s team. 👏 pic.twitter.com/ssGoM9d0Aq