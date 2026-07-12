« Si Alcaraz et Sinner avaient joué à l’époque de Nadal et Djokovic, ou même au début des années 2000, ils n’auraient été ni numéro un ni numéro deux mondial », a récemment déclaré Marat Safin dans un podcast russe.
Des propos forts qu’il a quand même tenu à atténuer légèrement en dressant un constat sur le niveau global du circuit ces dernières années.
« Avant, il y avait trente ou cinquante joueurs capables de pratiquer un tennis extraordinaire. Aujourd’hui, il y en a dix tout au plus. Ils arrivent en demi‐finale ou en finale sans perdre le moindre set, ce qui me semble même amusant. Avant, il y avait des spécialistes du gazon, des spécialistes de la terre battue et des spécialistes du dur. Il y avait énormément de joueurs capables de rivaliser au plus haut niveau selon la surface. Si l’on regarde les finales des années 90 ou du début des années 2000, il y avait un nombre incroyable de joueurs très forts. Alcaraz et Sinner sont d’excellents joueurs, des joueurs de tennis extraordinaires qui ont remporté de très nombreux titres. Mais je ne sais pas s’ils auraient remporté autant de tournois du Grand Chelem s’ils avaient joué à cette époque. Je n’en suis pas sûr. »
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 15:02