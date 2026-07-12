Accueil ATP

Marat Safin persiste et signe : « Alcaraz et Sinner sont des joueurs extra­or­di­naires. Mais je ne sais pas s’ils auraient remporté autant de tour­nois du Grand Chelem s’ils avaient joué à cette époque »

Par
Thomas S
-
5091
Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

« Si Alcaraz et Sinner avaient joué à l’époque de Nadal et Djokovic, ou même au début des années 2000, ils n’auraient été ni numéro un ni numéro deux mondial », a récem­ment déclaré Marat Safin dans un podcast russe. 

Des propos forts qu’il a quand même tenu à atté­nuer légè­re­ment en dres­sant un constat sur le niveau global du circuit ces dernières années. 

« Avant, il y avait trente ou cinquante joueurs capables de prati­quer un tennis extra­or­di­naire. Aujourd’hui, il y en a dix tout au plus. Ils arrivent en demi‐finale ou en finale sans perdre le moindre set, ce qui me semble même amusant. Avant, il y avait des spécia­listes du gazon, des spécia­listes de la terre battue et des spécia­listes du dur. Il y avait énor­mé­ment de joueurs capables de riva­liser au plus haut niveau selon la surface. Si l’on regarde les finales des années 90 ou du début des années 2000, il y avait un nombre incroyable de joueurs très forts. Alcaraz et Sinner sont d’excellents joueurs, des joueurs de tennis extra­or­di­naires qui ont remporté de très nombreux titres. Mais je ne sais pas s’ils auraient remporté autant de tour­nois du Grand Chelem s’ils avaient joué à cette époque. Je n’en suis pas sûr. »

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 15:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥