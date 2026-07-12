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Marat Safin : « Si Alcaraz et Sinner avaient joué à l’époque de Nadal et Djokovic, ou même au début des années 2000, ils n’auraient été ni numéro un ni numéro deux mondial »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Ancien numéro 1 mondial, double vain­queur en Grand Chelem et actuel coach d’Andrey Rublev, Marat Safin a rela­ti­visé la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, esti­mant que le niveau global du circuit avait baissé ces dernières années.

« Je pense que j’au­rais proba­ble­ment perdu contre eux, mais je ne les consi­dère pas comme des joueurs effrayants. ils ne sont pas à la hauteur de Federer. C’est un tout autre niveau. Pour atteindre le niveau de Federer, il leur reste encore beau­coup de chemin à parcourir. Je ne veux déni­grer personne. C’est simple­ment ma façon de voir les choses. Si Sinner et Alcaraz avaient joué à l’époque de Nadal et Djokovic, ou même au début des années 2000, ils n’auraient été ni numéro un ni numéro deux mondial. Je ne pense pas qu’ils auraient atteint ce niveau. Le niveau du tennis a baissé. Je ne sais pas pour­quoi cela s’est produit, mais le niveau n’est plus le même », a déclaré Safin dans un podcast russe, dont les propos sont rayés par Punto de Break.

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 10:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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