Ancien numéro 1 mondial, double vainqueur en Grand Chelem et actuel coach d’Andrey Rublev, Marat Safin a relativisé la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, estimant que le niveau global du circuit avait baissé ces dernières années.
« Je pense que j’aurais probablement perdu contre eux, mais je ne les considère pas comme des joueurs effrayants. ils ne sont pas à la hauteur de Federer. C’est un tout autre niveau. Pour atteindre le niveau de Federer, il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je ne veux dénigrer personne. C’est simplement ma façon de voir les choses. Si Sinner et Alcaraz avaient joué à l’époque de Nadal et Djokovic, ou même au début des années 2000, ils n’auraient été ni numéro un ni numéro deux mondial. Je ne pense pas qu’ils auraient atteint ce niveau. Le niveau du tennis a baissé. Je ne sais pas pourquoi cela s’est produit, mais le niveau n’est plus le même », a déclaré Safin dans un podcast russe, dont les propos sont rayés par Punto de Break.
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 10:25