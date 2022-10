Hugo Gaston reste le seul joueur fran­çais à avoir battu Carlos Alcaraz. Il avait enflammé le public pari­sien à Bercy en novembre 2021, en rempor­tant notam­ment sept jeux d’af­filée pour conclure dans le deuxième set (6−4, 7–5). L’entraîneur du Toulousain, Marc Barbier, a analysé le jeu du plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire pour Tennis Majors.

« Il n’y a pas lieu de comparer, Carlos est tout simple­ment Carlos : c’est à la fois un grand atta­quant et un grand défen­seur. Il est le reflet de tout ce qui peut être fait dans le tennis moderne. D’une part, il incarne les valeurs espa­gnoles, avec une grande soli­dité en fond de court, et d’autre part, il a beau­coup d’op­tions offen­sives dans son jeu, avec beau­coup de créa­ti­vité et une très bonne main. C’est l’ar­ché­type du joueur qui n’a pas vrai­ment de limites. Du moins, tech­ni­que­ment, il n’en a pas », a déclaré le coach français.