Dans une série consa­crée au phéno­mène Carlos Alcaraz chez nos confrères de Tennis Majors, plusieurs entraî­neurs et analystes ont été inter­rogés à propos des carac­té­ris­tiques du plus jeune numéro un mondial de l’histoire.

Et à l’instar de Patrick Mouratoglou, Marc Barbier, coach du Tricolore Hugo Gaston, voit en l’Espagnol de 19 ans un joueur extrê­me­ment complet et capable de révo­lu­tionner le jeu dans les prochaines années.

« On ne sait pas jusqu’où il ira, mais c’est certain qu’il a les moyens de changer le jeu, ou du moins d’ap­porter du neuf au jeu. Je pense qu’il est beau­coup plus complet que Rafael Nadal au même âge. Cela ne veut pas dire qu’il aura le même record. Nous ne savons pas comment il réagira au succès. Peut‐être qu’a­près quelques tour­nois du Grand Chelem, il sera fatigué ou blessé. Mais si tout se passe bien, pour lui, c’est sans limite. »