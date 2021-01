On vous l’a annoncé hier, l’ex-coach de Clijsters, interrogé par le Nieuwsbladen n’épargne personne quand il s’agit de se projeter sur la saison qui arrive.

Après Federer et sa vie qui sera hantée par sa défaite à Wimbledon en 2019, Marc de Hous revient sur l’année de Novak Djokovic. Selon lui, le Serbe dépasse très souvent les limites de l’acceptable : « Comme Federer regrettera toujours que Wimbledon 2019, l’US Open 2020 pèsera sans aucun doute également dans la carrière de Novak Djokovic. Il a été pratiquement imbattable pendant toute une année, jusqu’à ce qu’il se soit éliminé en frappant sans le savoir une balle de tennis contre une juge de ligne. Il peut parfois être idiot, avec ses absurdités sur l’eau sale et son tournoi d’exhibition qui a produit tant d’infections liées au Covid-19. Le Serbe doit encore remporter trois tournois du Grand Chelem pour revenir à la hauteur de Roger et Rafa, ce qui est loin d’être évident compte tenu des développements récents. Dans le passé, un joueur de son niveau et de son talent l’emportait sans trop transpirer contre le numéro 50, maintenant ce n’est plus tout à fait le cas »