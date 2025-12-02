AccueilATPMarc Maury, speaker de Roland-Garros : "Quand j'ai vu Rafael Nadal pleurer,...
Marc Maury, speaker de Roland‐Garros : « Quand j’ai vu Rafael Nadal pleurer, je ne pouvais plus parler »

Thomas S
Par Thomas S

Présent, comme Rafael Nadal, pour les trophées AS du sport ce lundi soir, Marc Maury, speaker mythique de Roland‐Garros et d’autres tour­nois du circuit ATP comme le Masters 1000 de Monte‐Carlo, est revenu pour la presse espa­gnole sur l’hom­mage réalisé à Roland‐Garros en mai dernier en l’hon­neur de la légende espagnole. 

Et il était mani­fes­te­ment très ému. 

« Lorsque nous lui avons rendu hommage sur le court de Roland‐Garros cette année, Rafa pleu­rait, mais il ne devait pas pleurer, et je n’ar­ri­vais plus à parler. Maintenant, dès que je parle de ce moment, j’ai la gorge serrée. »

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 15:15

