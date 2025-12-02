Présent, comme Rafael Nadal, pour les trophées AS du sport ce lundi soir, Marc Maury, speaker mythique de Roland‐Garros et d’autres tournois du circuit ATP comme le Masters 1000 de Monte‐Carlo, est revenu pour la presse espagnole sur l’hommage réalisé à Roland‐Garros en mai dernier en l’honneur de la légende espagnole.
Et il était manifestement très ému.
🎙️ El speaker de Roland Garros le ha dado una sorpresa a @RafaelNadal durante los #PremiosAS2025.— RNE Deportes (@RNEdeportes) December 2, 2025
🗣️ @marc_maury : « El día del homenaje vi llorar a Rafa y no me salía la voz ».
📹 @rtve
🎙️ @dediegoYpunto pic.twitter.com/STJX0tPAZL
« Lorsque nous lui avons rendu hommage sur le court de Roland‐Garros cette année, Rafa pleurait, mais il ne devait pas pleurer, et je n’arrivais plus à parler. Maintenant, dès que je parle de ce moment, j’ai la gorge serrée. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 15:15