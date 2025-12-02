Présent, comme Rafael Nadal, pour les trophées AS du sport ce lundi soir, Marc Maury, speaker mythique de Roland‐Garros et d’autres tour­nois du circuit ATP comme le Masters 1000 de Monte‐Carlo, est revenu pour la presse espa­gnole sur l’hom­mage réalisé à Roland‐Garros en mai dernier en l’hon­neur de la légende espagnole.

Et il était mani­fes­te­ment très ému.

El speaker de Roland Garros le ha dado una sorpresa a @RafaelNadal durante los #PremiosAS2025.



🗣️ @marc_maury : « El día del home­naje vi llorar a Rafa y no me salía la voz ».



« Lorsque nous lui avons rendu hommage sur le court de Roland‐Garros cette année, Rafa pleu­rait, mais il ne devait pas pleurer, et je n’ar­ri­vais plus à parler. Maintenant, dès que je parle de ce moment, j’ai la gorge serrée. »