Officiellement forfait pour l’Open d’Australie pour la première fois depuis 20 ans, Roger Federer a décidé de ne pas précipiter son retour et, ainsi, de faire l’impasse sur le « Happy Slam » afin d’être à 100 % de ses capacités pour le reste de la saison. Compatriote et ami de Roger, l’ancien 9e mondial, Marc Rosset, s’est exprimé chez nos confrères suisses de 20 minutes.

« Je suis triste pour lui, mais cela ne me surprend pas. Il a déjà laissé entendre qu’il n’arriverait pas à l’heure pour ce premier Grand Chelem et Roger, comme Nadal, est une personne qui ne ment jamais sur ces choses. Il a toujours été très prudent sur le plan physique et ne reviendra que quand il sera à 100 %. À 39 ans, il lui faudra plus de temps pour être calme et se préparer », a déclaré le médaillé d’or en simple aux J.O de Barcelone en 1992.