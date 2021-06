Consultant pour la télé­vi­sion suisse, le cham­pion olym­pique de Barcelone en 1992 est revenu sur la pres­ta­tion de son ami Roger Federer sur cette édition 2021 de Roland‐Garros, vain­queur de trois matchs avant de se retirer du tournoi. Selon Marc, voir Federer remporter un 21e titre du Grand Chelem dans les mois à venir n’a rien de farfelu.

« Ses deux premiers matches sont diffi­ciles à juger car Istomin et Cilic ont faci­lité la vie de Roger avec leurs erreurs. Mais contre Koepfer, c’était une vraie bataille. Je pensais que Koepfer jouait brillam­ment. Le courage, le cœur que Roger a montré sur le court, ça m’a beau­coup plu. Je pense que Roger peut remporter un autre titre du Grand Chelem s’il se sent bien et s’il est bien préparé. Si ce n’est pas à Wimbledon, alors peut‐être ailleurs. Les cham­pions comme lui fonc­tionnent diffé­rem­ment de nous. Vous ne pouvez pas les mesurer selon les normes normales. J’espère que nous le rever­rons en Australie. »