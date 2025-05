Ancien 8e mondial et vain­queur des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, Marc Rosset a accordé une inter­view à la RTS au cours de laquelle il est revenu sur sa victoire à Marseille, en 2000, face à son compa­triote Roger Federer qui dispu­tait sa première finale ATP.

« Il s’agit de l’avant‐dernier titre de ma carrière et, pour être franc, j’en garde un souvenir mitigé, car je ne pouvais pas être content d’avoir battu un ami. Roger dispu­tait sa première finale ATP et je l’ai vu telle­ment triste après la rencontre. Imaginez qu’il pleu­rait et disait alors qu’il n’au­rait plus jamais la chance de remporter un titre. Je l’avais longue­ment récon­forté. Je n’ai jamais fêté cette victoire », a raconté Marc Rosset, membre de l’or­ga­ni­sa­tion de l’ATP 250 de Genève (18 au 25 mai) où Novak Djokovic évoluera cette semaine avant Roland‐Garros (25 mai au 8 juin).