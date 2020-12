Dans son interview donnée à la RTS, Marc Rosser, une fois l’analyse faite au sujet de Roger Federer s’est aussi exprimé au sujet de la saison à venir et de la possibilité pour les « jeunes » de l’emporter en Grand Chelem. Pour lui c’est encore trop tôt : « Bien sûr que plusieurs mecs peuvent battre les meilleurs sur une semaine et au meilleur des trois sets. Mais le refaire dans une quinzaine, en Grand Chelem, où les « coups de moins bien » sont interdits, me semble encore compliqué pour eux. A la limite, Stefanos Tsitsipas me paraît le mieux armé. Sauf que je crains que les jeunes ne doivent encore compter sur un accident de parcours, à l’image de celui de Djoko à New York, pour espérer… »