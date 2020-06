Un entretien avec Marc Rosset est toujours savoureux. Le Suisse est connu pour son franc-parler et lors de son passage dans la rubrique Taxiphone Premium pour Direct News, il est revenu sur la situation de Roger Federer. « Depuis 2013, dès qu’il y a une blessure de Roger, on se dit que c’est la fin. Cela a été la même chose avec Nadal. C’est clair que deux opérations, l’une après l’autre, au genou et même si ce sont que des petites arthroscopies, c’est compliqué. Maintenant, un come-back de Roger j’y crois vraiment, a insisté le natif de Genève. Il ne ratera pas une saison complète avec Novak Djokovic et Rafael Nadal qui auraient joué dix mois de compétition, que le wagon a avancé et toi tu es sur le quai de la gare pour essayer de le rattraper. Là, tout le monde est à l’arrêt. Finalement, il risque de rater entre deux et trois mois de compétition par rapport à ses principaux rivaux. »

Le champion olympique de Barcelone 1992 explique que cette pause forcée pourrait être bénéfique au maestro bâlois : « Il a 20 ans de circuit, il a déjà raté cinq, six mois avant de faire un retour incroyable en Australie (en 2017). Passer une année à la maison avec sa femme et ses enfants peut aussi le ressourcer de manière extraordinaire. Personnellement, je me vois mal dire que c’est fini car ces mecs sont capables de faire des choses incroyables. Je ne vois pas pourquoi il faudrait enterrer Roger Federer. C’est une saison compliqué pour tout le monde. J’ai parlé deux, trois fois avec lui, je sais qu’il est encore très motivé. Il a fait son programme avec Pierre Paganini (son préparateur physique). Il s’éclate, il aime le tennis sinon il aurait déjà arrêté il y a quelques années. Il y a un an, il menait 40-15, deux balles de match en finale de Wimbledon face à Novak Djokovic. Je ne pense pas qu’il a perdu son tennis en une année ou son envie de jouer. »

L’intégralité de l’entretien est à retrouver ci-dessous…