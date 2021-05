Hier, Marc Rosset, direc­teur sportif du tournoi de Genève a tiré le bilan de cette édition spéciale jouée avec une jauge mini et marquée par le retour « furtif » de son ami Roger Federer.

Interrogé sur la défaite préma­turée du Suisse, Marc pense qu’il faut juste l’éva­luer pour ce qu’elle est vrai­ment comme il l’a expliqué au quoti­dien Le Matin : « J’espère que la défaite d’ici lui a un peu servi d’électrochoc. Elle lui montre que les choses seront peut‐être plus compli­quées que ce qu’il avait prévu. Mais surtout, il ne doit pas se décou­rager. Son retour pour­rait prendre plus de temps que prévu, ou pas, mais il ne faut pas lâcher. Quand il était revenu en 2017 et qu’il avait tout cassé, en un sens, ça n’était pas normal. La norma­lité, c’est ce qu’il vit main­te­nant. Même quand tu t’appelles Roger Federer, tu ne peux pas être loin des courts pendant quinze mois et tout casser. Sinon, je rentre tout de suite chez moi et je reprends ma raquette. Si c’était aussi simple que ça… Pour Roger, cela prendra du temps, il aura besoin de matches. À nous d’être patients, de ne pas le juger à chaque sortie. Quant à lui, il va falloir qu’il s’accroche, qu’il soit tolé­rant avec lui‐même aussi. Qu’il continue à s’entraîner et la roue va tourner ! Mais il ne faut en tout cas pas commencer à tirer sur l’ambulance après un match »