Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, le Suisse Marc Rosset, champion olympique en 1992, est revenu dans les colonnes de la RTS sur la crise que traverse actuellement le tennis. Malgré le retour des premiers tournois et la tenue de l’US Open à la fin du mois, le consultant a bien dû mal à cacher son pessimisme : « Même fin septembre début octobre, on ne saura rien de ce qui va arriver. Il commencera à y avoir des cas de grippe en même temps et que vont décider les autorités ? Je crois surtout qu’on doit vivre avec ce Covid-19, mais par rapport à ce virus, le tennis est effectivement dans la « m… », constate sèchement Rosset.

« Y aura-t-il vraiment un Open d’Australie en 2021 ? »

« Preuve en est ce qui se passe aujourd’hui à Melbourne, qui est en plein hiver et voit la situation se dégrader. D’ailleurs, y aura-t-il vraiment un Open d’Australie en 2021 ? Franchement, je ne vois pas comment les tournois, ceux du Grand Chelem comme les plus petits, pourront s’en sortir si le tennis n’arrive pas à vivre avec ce virus… » Cela a le mérite d’être clair.