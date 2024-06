S’il est devenu dimanche dernier à Roland‐Garros le plus jeune joueur à remporter un tournoi du Grand Chelem sur trois surfaces diffé­rentes, Carlos Alcaraz a connu des hauts et des bats lors de sa demie contre Jannik Sinner et de sa finale contre Alexander Zverev. Une irré­gu­la­rité ayant donné lieu à des matchs souvent quali­fiés « d’étranges » par les observateurs.

Ancien 9e joueur mondial et médaillé d’or en simple aux JO de Barcelone en 1992, Marc Rosset attend plus de l’Espagnol à l’avenir.

« J’aime son jeu, mais je l’ai­merai encore plus quand il y a aura moins de trous d’air ! Quand il aura une constance à la Djoko ou à la Nadal, ça sera kiffant… », a déclaré le proche de Roger Federer dans des propos rapportés par L’Equipe.