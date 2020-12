Médaillé d’or en simple aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, Marc Rosset est aussi un excellent consultant pour la RTS. Interrogé sur le probable forfait de Roger Federer pour l’Open d’Australie et sur la saison à venir avec la pandémie toujours présente, l’ancien 8e mondial veut faire confiance aux joueurs et aux différents acteurs.

« Si cela prend davantage de temps à Federer, ce n’est pas la fin du monde. De toute manière, tout le monde sait bien qu’avec ce qu’il a vécu cette année, tout sera très compliqué pour lui », a reconnu Rosset qui trouverait presque normal l’absence de son compatriote à Melbourne Park le 8 février prochain. « Rien n’est très simple concernant la reprise du circuit, mais je crois que toutes et tous peuvent s’appuyer sur l’expérience acquise ce printemps. Et puis, le tennis a cela de bien que tu n’as pas forcément une date précise qui t’est imposée. Ce n’est pas comme si on te dit ‘tiens, le 100m a lieu le 15 janvier à 10h00’ et que tu dois être à 300 % ce jour-là. Les grands joueurs et grandes joueuses peuvent continuer à cibler les Grands Chelems. »