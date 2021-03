Ancien joueur, actuel consul­tant et ami de Roger Federer, Marc Rosset était l’in­vité du podcast d’Antoine Benneteau, Air Open, sur le site L’Équipe. Durant 30 minutes, le Suisse évoque le retour à la compé­ti­tion de Roger et estime que réaliser une bonne pres­ta­tion à Wimbledon, son objectif assumé, passe obli­ga­toi­re­ment par une grosse saison sur terre battue.

« Federer a bien vu qu’il lui manquait peut‐être un peu de prépa­ra­tion physique, donc je pense que ça va être inté­res­sant pour lui de vrai­ment jouer un maximum de match sur terre battue. Ça lui permettra de se faire un peu de travail foncier, de se faire un peu une caisse physique et surtout que Wimbledon ne se gagne prati­que­ment plus en faisant service‐volée, ça se gagne du fond de court. Et l’année où il n’a pas joué sur terre battue (en 2018, ndlr), il avait fait deux tour­nois sur gazon où il n’avait pas joué un top 10 et après il perd contre Anderson. Donc s’il veut aussi gagner Wimbledon, il faudra forcé­ment battre Djokovic, Nadal ou d’autres joueurs qui sont dans le top 10, et pour les rencon­trer, il devra jouer ces joueurs‐là dans les Masters 1000 sur terre battue ou à Roland Garros. »